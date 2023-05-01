Вас це здивує: правила поведінки за королівським столом, яких ви не очікували

1 травня 2023, 16:32
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Поведінка за королівським столом має свої особливості й вимагає від гостей деякої культури. Знання королівського етикету значно спрощує становище у такій ситуації.

Життя буває непередбачуваним і ви можете опинитися за королівським столом. У такому випадку важливо не розгубитися, а знати, як себе поводити. Адже поведінка у королівському середовищі продиктована спеціальним етикетом. Детальніше – розкаже 24 Канал.

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Правила поведінки за королівським столом

  • Прийдіть до столу вчасно, не запізнюйтеся. Якщо ви запізнилися, попросіть вибачення й зачекайте, доки вам дозволять зайняти своє місце.
  • Дотримуйтеся дрес-коду. Зазвичай за королівським столом вимагають дотримуватися офіційного дрес-коду, тобто вдягатися в костюм або вечірню сукню.
  • Не сідайте за стіл, поки вас не запросили зробити це. Зазвичай господар запрошує гостей зайняти свої місця, й вони повинні дотримуватися цього порядку.
  • Поводьтеся з вилкою та ножем відповідно до їжі, яку ви їсте. Наприклад, для риби використовують спеціальну рибну вилку, а для м'яса - ніж.


Приладдя на столі / Фото Блог Покупон

  • Не починайте їсти, поки всі не отримають їжу. Якщо їжа подається порціями, почекайте, доки всі отримають свою порцію.
  • Не перекладайте страви зі своєї тарілки на інші тарілки. Це може бути неприйнятно для інших гостей.
  • Не говоріть з відкритим ротом і не їжте з рук. Використовуйте приладдя для їжі й підіймайте їжу до рота.
  • Не говоріть про політику, релігію або інші теми, які можуть спричинити конфлікти. Обмежуйте розмову на теми, які є безпечними та не збуджують емоції.


Королева з чиновниками / Фото Getty Images

  • Не забувайте про свої сусідів. Варто зберігати дистанцію, щоб не заважати їм відчувати себе комфортно.
  • Спробуйте бути цікавим співбесідником. Зважаючи на те, що за столом сидять люди з різними інтересами та хобі, можна долучитись до загальної розмови.
  • Не забувайте про приємний тон. Подякуйте за запрошення та гарну компанію, коли закінчите їсти й готові піти.

Автор: Вікторія Козар