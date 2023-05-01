Вас це здивує: правила поведінки за королівським столом, яких ви не очікували

Поведінка за королівським столом має свої особливості й вимагає від гостей деякої культури. Знання королівського етикету значно спрощує становище у такій ситуації.

Життя буває непередбачуваним і ви можете опинитися за королівським столом. У такому випадку важливо не розгубитися, а знати, як себе поводити. Адже поведінка у королівському середовищі продиктована спеціальним етикетом. Детальніше – розкаже 24 Канал.

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Правила поведінки за королівським столом

Прийдіть до столу вчасно, не запізнюйтеся. Якщо ви запізнилися, попросіть вибачення й зачекайте, доки вам дозволять зайняти своє місце.

Дотримуйтеся дрес-коду. Зазвичай за королівським столом вимагають дотримуватися офіційного дрес-коду, тобто вдягатися в костюм або вечірню сукню.

Не сідайте за стіл, поки вас не запросили зробити це. Зазвичай господар запрошує гостей зайняти свої місця, й вони повинні дотримуватися цього порядку.

Поводьтеся з вилкою та ножем відповідно до їжі, яку ви їсте. Наприклад, для риби використовують спеціальну рибну вилку, а для м'яса - ніж.



Приладдя на столі / Фото Блог Покупон

Не починайте їсти, поки всі не отримають їжу. Якщо їжа подається порціями, почекайте, доки всі отримають свою порцію.

Не перекладайте страви зі своєї тарілки на інші тарілки. Це може бути неприйнятно для інших гостей.

Не говоріть з відкритим ротом і не їжте з рук. Використовуйте приладдя для їжі й підіймайте їжу до рота.

Не говоріть про політику, релігію або інші теми, які можуть спричинити конфлікти. Обмежуйте розмову на теми, які є безпечними та не збуджують емоції.



Королева з чиновниками / Фото Getty Images