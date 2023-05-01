Життя буває непередбачуваним і ви можете опинитися за королівським столом. У такому випадку важливо не розгубитися, а знати, як себе поводити. Адже поведінка у королівському середовищі продиктована спеціальним етикетом. Детальніше – розкаже 24 Канал.
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Правила поведінки за королівським столом
- Прийдіть до столу вчасно, не запізнюйтеся. Якщо ви запізнилися, попросіть вибачення й зачекайте, доки вам дозволять зайняти своє місце.
- Дотримуйтеся дрес-коду. Зазвичай за королівським столом вимагають дотримуватися офіційного дрес-коду, тобто вдягатися в костюм або вечірню сукню.
- Не сідайте за стіл, поки вас не запросили зробити це. Зазвичай господар запрошує гостей зайняти свої місця, й вони повинні дотримуватися цього порядку.
- Поводьтеся з вилкою та ножем відповідно до їжі, яку ви їсте. Наприклад, для риби використовують спеціальну рибну вилку, а для м'яса - ніж.
Приладдя на столі / Фото Блог Покупон
- Не починайте їсти, поки всі не отримають їжу. Якщо їжа подається порціями, почекайте, доки всі отримають свою порцію.
- Не перекладайте страви зі своєї тарілки на інші тарілки. Це може бути неприйнятно для інших гостей.
- Не говоріть з відкритим ротом і не їжте з рук. Використовуйте приладдя для їжі й підіймайте їжу до рота.
- Не говоріть про політику, релігію або інші теми, які можуть спричинити конфлікти. Обмежуйте розмову на теми, які є безпечними та не збуджують емоції.
Королева з чиновниками / Фото Getty Images
- Не забувайте про свої сусідів. Варто зберігати дистанцію, щоб не заважати їм відчувати себе комфортно.
- Спробуйте бути цікавим співбесідником. Зважаючи на те, що за столом сидять люди з різними інтересами та хобі, можна долучитись до загальної розмови.
- Не забувайте про приємний тон. Подякуйте за запрошення та гарну компанію, коли закінчите їсти й готові піти.