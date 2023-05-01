Жизнь бывает непредсказуемой и вы можете оказаться за королевским столом. В таком случае важно не растеряться, а знать, как себя вести. Ведь поведение в королевской среде продиктовано специальным этикетом. Детальнее – расскажет 24 Канал.
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Правила поведения за королевским столом
- Придите к столу вовремя, не опаздывайте. Если вы опоздали, извинитесь и подождите, пока вам разрешат занять свое место.
- Соблюдайте дресс-код. Обычно за королевским столом требуют соблюдать официальный дресс-код, то есть одеваться в костюм или вечернее платье.
- Не садитесь за стол, пока вас не пригласили сделать это. Обычно хозяин приглашает гостей занять свои места, и они должны соблюдать этот порядок.
- Обращайтесь с вилкой и ножом в соответствии с едой, которую вы едите. Например, для рыбы используют специальную рыбную вилку, а для мяса – нож.
Принадлежности на столе / Фото Блог Покупон
- Не начинайте есть, пока все не получат пищу. Если еда подается порциями, подождите, пока все получат свою порцию.
- Не перекладывайте блюда из тарелки на другие тарелки. Это может быть неприемлемо для других гостей.
- Не разговаривайте с открытым ртом и не ешьте с рук. Используйте принадлежности для еды и поднимайте еду в рот.
- Не говорите о политике, религии или других темах, которые могут вызвать конфликты. Ограничивайте разговор на темы, которые безопасны и не возбуждают эмоции.
Королева с чиновниками / Фото Getty Images
- Не забывайте о своих соседях. Следует сохранять дистанцию, чтобы не мешать им чувствовать себя комфортно.
- Попытайтесь быть интересным собеседником. Учитывая, что за столом сидят люди с разными интересами и хобби, можно приобщиться к общему разговору.
- Не забывайте о приятном тоне. Поблагодарите за приглашение и хорошую компанию, когда закончите есть и готовы уйти.