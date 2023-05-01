Жизнь бывает непредсказуемой и вы можете оказаться за королевским столом. В таком случае важно не растеряться, а знать, как себя вести. Ведь поведение в королевской среде продиктовано специальным этикетом. Детальнее – расскажет 24 Канал.

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Правила поведения за королевским столом

Придите к столу вовремя, не опаздывайте. Если вы опоздали, извинитесь и подождите, пока вам разрешат занять свое место.

Соблюдайте дресс-код. Обычно за королевским столом требуют соблюдать официальный дресс-код, то есть одеваться в костюм или вечернее платье.

Не садитесь за стол, пока вас не пригласили сделать это. Обычно хозяин приглашает гостей занять свои места, и они должны соблюдать этот порядок.

Обращайтесь с вилкой и ножом в соответствии с едой, которую вы едите. Например, для рыбы используют специальную рыбную вилку, а для мяса – нож.



Принадлежности на столе / Фото Блог Покупон

Не начинайте есть, пока все не получат пищу. Если еда подается порциями, подождите, пока все получат свою порцию.

Не перекладывайте блюда из тарелки на другие тарелки. Это может быть неприемлемо для других гостей.

Не разговаривайте с открытым ртом и не ешьте с рук. Используйте принадлежности для еды и поднимайте еду в рот.

Не говорите о политике, религии или других темах, которые могут вызвать конфликты. Ограничивайте разговор на темы, которые безопасны и не возбуждают эмоции.



Королева с чиновниками / Фото Getty Images