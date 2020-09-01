35-річний співак та заслужений артист України Віталій Козловський став студентом. Він буде здобувати освіту магістра в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв.

Про новий статус Віталій Козловський розповів в інстаграм-профілі. Він зізнався, що давно хотів здобути освіту магістра на факультеті музичного мистецтва, однак до дій його підштовхнув тривалий карантин.

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Під час карантину я зрозумів, що просто не діяти – не можу. І будь-який вільний час хочу використовувати для розвитку і підвищувати свій професійний рівень,

– пояснив своє рішення Віталій Козловський.

Так, співак став студентом Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. Проте лекції та практичні заняття він буде поєднувати з викладацькою діяльністю на тому ж факультеті. Козловський вважає, що готовий ділитися своїми напрацюваннями та знаннями, а паралельний процес стане для нього подвійно ефективним.

"Найближчі півтора року буду поєднувати концерти з навчанням", – пообіцяв Віталій Козловський.

У День знань артист опублікував фото поблизу свого вишу. Він постав у білій футболці, темному піджаку й джинсах. Схоже, до академії естрадного та циркового мистецтв він приїхав на власному автомобілі, адже в руках тримав ключ від авто.

Нагадаємо, що Віталій Козловський не має музичної освіти. Він навчався Львівському університеті імені Івана Франка на факультеті журналістики. Його успішна кар'єра розпочалась після перемог у програмі "Караоке на майдані" та у музичному телепроєкті "Шанс".