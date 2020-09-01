35-летний певец и заслуженный артист Украины Виталий Козловский стал студентом. Он будет получать образование магистра в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств.

О новом статусе Виталий Козловский рассказал в инстаграм-профиле. Он признался, что давно хотел получить образование магистра на факультете музыкального искусства, однако к действиям его подтолкнул длительный карантин.

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Во время карантина я понял, что просто бездействовать – не могу. И любое свободное время хочу использовать для развития и повышать свой профессиональный уровень,

– объяснил свое решение Виталий Козловский.

Так, певец стал студентом Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств. Однако лекции и практические занятия он будет совмещать с преподавательской деятельностью на том же факультете. Козловский считает, что готов делиться своими наработками и знаниями, а параллельный процесс станет для него вдвойне эффективным.

"Ближайшие полтора года буду совмещать концерты с учебой", – пообещал Виталий Козловский.

В День знаний артист опубликовал фото около своего вуза. Он предстал в белой футболке, темном пиджаке и джинсах. Похоже, в академию эстрадного и циркового искусств он приехал на собственном автомобиле, ведь в руках держал ключ от авто.

Напомним, что у Виталия Козловского нет музыкального образования. Он учился Львовском университете имени Ивана Франко на факультете журналистики. Его успешная карьера началась после побед в программе "Караоке на Майдане" и в музыкальном телепроекте "Шанс".