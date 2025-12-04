Космічна енергія, яку він несе з собою, принесе щасливі моменти кільком знакам зодіаку. На них очікують несподівано приємні новини, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Parade.

На кого чекають позитивні новини?

Близнюки

Повний Місяць у грудні перебуватиме саме у вашому знаку, дорогі Близнюки. Упродовж усього 2025 року одним з важливих питань для вас було: "Бути собою чи підлаштуватися?". Кожна ситуація вимагала свого підходу. Але ви все робили правильно.

Не здивуйтеся, якщо зараз відчуєте особливу віру в себе. Не втрачайте її. Це – вміння, який заведе вас далеко-далеко вперед. Місяць нагородить за сміливість бути собою.

Найближчим часом очікуйте на приємну новину або ж раптове вирішення давньої проблеми. Всесвіт дружньо поплескує вас на плечі і каже: "Ви на правильному шляху".

Стрілець

Дорогі Стрільці, те, що ви так довго шукали – нарешті з'явиться на горизонті. Холодний Місяць, навпаки, обернеться періодом тепла. Він освітить ваш шлях до стосунків.

Зовсім скоро ви можете зустріти особливу людину, де з перших слів буде зрозуміло – це дійсно той самий або та сама.

Якщо ви вже маєте пару, то також отримаєте нагороду від Холодного Місяця. Ваші спільні бажання найближчим часом стануть реальністю.

Діва

2025 рік міг дещо збити вас з кар'єрної драбини. Десь було забагато сумнівів; десь довелося переглядати плани. Але часи нестабільності та турбулентності зробили вас сильнішими.

Настав момент отримати нагороду. На горизонті виникнуть нові можливості або ж раптове прозріння, яке покаже, куди рухатися далі. І це буде не просто ще один крок. А справді новий етап, який розкриється у 2026 році.