Повня 29 вересня: 2 знакам зодіаку треба бути обережним сьогодні

29 вересня настане Повний місяць. У цей день потрібно бути особливо обережним двом знакам зодіаку - у них може бути непростий день.

29 вересня в обідній час за Овном настане Повний місяць, інформує 24 Канал. Вплив повні відчуватимуть практично всі знаки зодіаку сьогодні та ще певний час.

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Овен

Представникам цього знака зодіаку краще не братися за важливі справи, оскільки є ризик зробити помилку у рішенні. Займіться сьогодні побутовими справами, які теж потребують розв'язання.

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Діва

Дівам краще бути обережним у своєму особистому житті. Перед вами можуть несподівано виникнути спокуси до зради – фізичної або емоційної. Треба пам'ятати про негативні наслідки та відкрити свої справжні бажання.

Гороскоп для Дів