29 сентября в обеденное время за Овном наступит Полнолуние, передает 24 Канал. Воздействие полные будут ощущать практически все знаки зодиака сегодня и еще какое-то время.

Обратите внимание Обманывают и изменяют: названы 4 знака зодиака, которые являются худшими друзьями

Овен

Представителям этого знака зодиака лучше не браться за важные дела, поскольку есть риск совершить ошибку в решении. Займитесь сегодня бытовыми делами, которые тоже нуждаются в решении.

Гороскоп для Овнов

Дева

Девам лучше быть осторожным в своей личной жизни. Перед вами могут неожиданно возникнуть искушения к измене – физической или эмоциональной. Нужно помнить об отрицательных последствиях и открыть свои подлинные желания.

Гороскоп для Дев