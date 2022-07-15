Залежно від типу прасок та їхнього покриття, господині та господарі застосовують різні методи для очищення. Для того, щоб почистити праски від нагару, підходять засоби та продукти, які є в кожному домі.

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Універсальні засоби очищення від накипу

Деякі з продуктів підходять для очищення будь-якого типу праски. Вони не тільки відчищають неприємний накип на поверхні, але і допоможуть тримати праску в чистоті подовше.

Оцет

Універсальний очисний засіб підходить не тільки для меблів та санвузла, але і для очищення праски.

Щоб відчистити покриття праски оцтом, можна:

Протерти злегка нагріту праску розчином води та оцту. Для суміші візьміть склянку води та 2 столові ложки оцту.

Зробити розчин води та оцту 1 до 1. Наповніть резервуар з водою, який є у прасці, приблизно на третину, після чого увімкніть праску та почекайте 10 хвилин. Після того треба повністю випарувати воду та оцет – поставте праску горизонтально на ємність або тканину, яку не шкода та натискайте на кнопку, яка відповідає за випускання пари. Разом з вологою виходитиме і бруд, який залишився всередині праски. Після того, як забруднення припинять виходити з праски, треба залити в резервуар для рідини чисту воду.

Чим можна відчистити праску / Фото Unsplash

Газована вода

Мінеральна вода з газом може впоратися з набридливим накипом. Щоб почистити праску таким методом, треба взяти пляшку мінеральної лікувальної води. Залийте підігріту мінералку в резервуар для води та розігрійте праску до максимальної температури. Після цього горизонтально розташуйте праску над ємністю та, як і у випадку з оцтом, випускайте пару, допоки з дірочок праски не перестане виходити бруд.

Чим можна відчистити праску / Фото Unsplash

Після цієї процедури треба залити в резервуар свіжої води.

Лимонна кислота

Лимонна кислота добре справляється з очищенням чайників від накипу – так саме ефективно вона працює і на прасках.

Для того, щоб очистити від накипу праску, змішайте пакетик лимонної кислоти та теплої кип'яченої води. Залийте суміш у резервуар та зробіть ті ж маніпуляції, як і у випадку з оцтом та газировкою.

Чим можна відчистити праску / Фото Unsplash

Як почистити праску від підгорілостей

Покриття прасок не завжди може перенести агресивні очищувачі нагару, тож для кожного типу треба підбирати спеціальні, щадні засоби.

Очищення керамічного покриття

Сіль

Звичайна кухонна сіль може відчистити нагар на кераміці. Для цього треба насипати трохи солі на рушник, який не шкода та поставити зверху попередньо нагріту праску.

Також можна загорнути сіль у марлю. Ледь теплу праску можна протерти такою імпровізованою наждачкою. Та будьте обережні – якщо занадто сильно терти, можна пошкодити керамічну поверхню.

Чим можна відчистити праску / Фото Unsplash

Очисний олівець

Спеціальні олівці для прасок ефективно очищають нагар та заберуть бруд.

Зверніть увагу! Олівці для прасок використовують лише на нагрітому приладі, тож, щоб очистити покриття, треба попередньо нагріти його до температури 140 градусів за Цельсієм.

Зубна паста

Для того, щоб очистити праску від нагару, достатньо мати зубну пасту, яка містить абразивні частинки. На підігріту праску нанесіть трохи пасти та протріть покриття м'якою ганчіркою чи тканиною. Залишки гару та зубної пасти треба відмити вологою ганчіркою.

Сода

Як і паста, сода чудово справляється з очищенням нагару. Для того, щоб очистити праску таким методом, змішайте 2 чайні ложки соди з невеликою кількістю води, щоб утворилась своєрідна паста. На підігріту поверхню праски треба нанести суміш та тримати її приблизно 5 – 7 хвилин. Після того треба вимкнути праску та промити покриття теплою водою. Також після очистки праску треба ретельно просушити.

Парафін

Парафінові свічки також можуть допомогти з нагаром на прасці. Як і очисні олівці, свічки працюють лише за високих температур, тож щоб скористатися таким методом, праску треба максимально нагріти.

Чим можна відчистити праску / Фото Unsplash

Загорніть парафінову свічку у тонку тканину, та проводьте по проблемних місцях праски. Після того, як все відчистили, праску треба охолодити та протерти сухою серветкою.

Очищення тефлону

Тефлонове покриття на підошві праски можна легко подряпати, тож не можна використовувати абразивні засоби для очищення.

Із вище запропонованих методів для очищення тефлону найкраще підходять суміші лимонної кислоти та оцту.