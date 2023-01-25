День студента, який святкують наприкінці січня, пов'язаний із Росією. 25 січня у 1755 році імператриця Єлизавета підписала указ про відкриття університету в Москві. Відтоді почали святкувати День студента, зазначає 24 Канал.

Читайте також День ангела Тетяни 2023: чудові привітання у віршах та прозі

Чому не варто відзначати День студента 25 січня

Підписання указу відбулося у День святої великомучениці Тетяни Римської, що жила в 3 столітті нашої ери. Це давньогрецьке ім’я у перекладі означає "упорядниця". Згодом в одній з прибудов старої будівлі Московського університету створили домашню церкву на її честь, а сама свята Тетяна була оголошена покровителькою всеросійського студентства.

Спершу 25 січня День студента святкували лише студенти Москви, але згодом ця традиція почала поширюватися на інші міста. Офіційно його зробив днем студентства по всій території Російської імперії Микола I у 1850 році.

Проте до України традиції росіян не мають жодного відношення. Українці разом з усім цивілізованим світом День студента щорічно святкують 17 листопада. Офіційно це свято було встановлено в Україні згідно з Указом Президента від 16 червня 1999 року.

Чому в Україні День студента святкують 17 листопада, а не 25 січня / Фото "Телеграф"

Дата святкування Міжнародного дня студента була встановлена на честь подій, які відбулися у 1939 році у Празі. Тоді нацисти застрелили студента, на ім'я Ян Оплетал, який разом з іншими студентами вийшов на демонстрацію, щоби вшанувати річницю створення Чехословацької держави, яка була заснована 28 жовтня 1918 року і фактично знищена окупаційними військами Німеччини.

Згодом у Празі після цього почалися серйозні протистояння і на вулиці вийшли студенти, друзі Яна, викладачі та його родичі. Кілька днів проходили мітинги та сутички з окупантами – люди протестували проти жорсткого та безжального вбивства. У відповідь нацисти почали масово заарештовувати людей. Кілька сотень людей потрапило до в'язниці: частина з них була розстріляна чи заслана у концтабір.

Два роки потому, у 1941 році на Міжнародному антинацистському форумі було ухвалено рішення зробити 17 листопада днем пам'яті загиблих чеських студентів. З того часу ведеться міжнародна історія свята студентства й вшановується сміливість, дух та розум студентів.