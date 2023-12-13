Пости на 2024 рік: дати за новоюліанським календарем

13 грудня 2023, 11:56
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Джерело:

"ТСН"

Для християн піст – важливий період у році. У цей час люди відмовляються від їжі тваринного походження, моляться та очищаються духовно. Важливо втамувати всі свої пристрасті та не грішити.

У період посту забороняється влаштовувати гучні гуляння та сваритися з людьми. Суворих правил варто дотримуватися декілька разів на рік. Адже пости є багатоденні та одноденні. У 2023 році Україна перейшла на новоюліанський календар, тому постити доведеться по-новому. Далі читайте, коли. 

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Календар постів на 2024 рік

Великий піст

У 2024 році Великий піст триватиме з 18 березня до 4 травня: починається у понеділок, а закінчується у суботу. Це найдовший та найсуворіший піст у році, який відбувається перед Великоднем. Загалом суворих правил потрібно дотримуватися протягом 48 днів.

  • У перший день посту дозволяється вживати лише воду.
  • У вівторок, середу, четвер та п'ятницю – сухі продукти (овочі, фрукти, хліб та сіль),
  • У суботу та неділю – небагато гарячої їжі та олії. 

На другий та шостий тиждень Великого посту церква дозволяє в понеділок, середу та п'ятницю додавати в раціон суху їжу; у вівторок та четвер – теплі страви без олії; а у суботу на неділю – з олією. 

В останній тиждень посту можна вживати лише суху їжу в усі дні, крім п'ятниці.

На Благовіщення Пресвятої Богородиці (25 березня) та Вербну неділю (відбувається за тиждень до Великодня) можна їсти рибу. А у Лазареву суботу (напередодні Вербної неділі) – ще й рибну ікру. 

Важливо зазначити, що Петрів піст Українська православна церква скасувала. Він мав би починатися після П'ятидесятниці (23 червня), а закінчуватися в день Петра і Павла (29 червня). Новоюліанський календар не дозволяє дотримуватися правил цього посту. 

Успенський піст

Успенський піст вважається найкоротшим і у 2024 році триватиме з 1 до 14 серпня. Однак, у цей період також існують суворі правила.

  • У понеділок, середу та п'ятницю вірянам можна вживати лише суху їжу.
  • У вівторок та четвер до раціону можна додавати гарячі страви без олії, а на вихідні – з олією. 
  • На свято Преображення Господнього (6 серпня) люди можуть їсти рибу.

Різдвяний піст

Різдвяний піст – останній піст у році, який триває декілька днів (40). У 2024 він почнеться 15 листопада, а закінчиться 24 грудня.

  • Від 15 листопада до 6 грудня у понеділок християнам дозволяється їсти гарячі страви без олії; у вівторок, четвер, суботу та неділю – рибу; а в середу та п'ятницю – суху їжу. 

У період з 7 до 19 грудня люди можуть вживати гарячі страви з олією у вівторок та четвер. Однак, забороняється їсти рибу.

З 20 до 24 грудня церква дозволяє суху їжу в понеділок, середу та п'ятницю, а у вівторок та четвер – гарячу їжу без олії та з олією – на вихідні. 

На Святий вечір, який припадає на 24 грудня, люди готують лише пісні страви. На Ведення в храм Пресвятої Богородиці (21 листопада) і на День Святого Миколая (6 грудня) можна додавати в раціон рибу. 

Одноденні пости 2024

  • Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення) – 5 січня.
  • Стрітення Господнє – 2 лютого.
  • Благовіщення Пресвятої Богородиці – 25 березня.
  • Апостола Іоанна Богослова – 8 травня та 26 вересня.
  • Різдво Іоанна Предтечі – 24 червня.
  • Святих апостолів Петра і Павла – 29 червня.
  • Преображення Господнє – 6 серпня.
  • Успіння Богородиці – 15 серпня.
  • Різдво Богородиці – 8 вересня.
  • Покров Пресвятої Богородиці – 1 жовтня.
  • Введення в храм Пресвятої Богородиці – 21 листопада.
  • Святителя Миколая – 6 грудня.

 

Автор: Марія Примич