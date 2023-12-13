Пости на 2024 рік: дати за новоюліанським календарем
Джерело:"ТСН"
Для християн піст – важливий період у році. У цей час люди відмовляються від їжі тваринного походження, моляться та очищаються духовно. Важливо втамувати всі свої пристрасті та не грішити.
У період посту забороняється влаштовувати гучні гуляння та сваритися з людьми. Суворих правил варто дотримуватися декілька разів на рік. Адже пости є багатоденні та одноденні. У 2023 році Україна перейшла на новоюліанський календар, тому постити доведеться по-новому. Далі читайте, коли.
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Календар постів на 2024 рік
Великий піст
У 2024 році Великий піст триватиме з 18 березня до 4 травня: починається у понеділок, а закінчується у суботу. Це найдовший та найсуворіший піст у році, який відбувається перед Великоднем. Загалом суворих правил потрібно дотримуватися протягом 48 днів.
- У перший день посту дозволяється вживати лише воду.
- У вівторок, середу, четвер та п'ятницю – сухі продукти (овочі, фрукти, хліб та сіль),
- У суботу та неділю – небагато гарячої їжі та олії.
На другий та шостий тиждень Великого посту церква дозволяє в понеділок, середу та п'ятницю додавати в раціон суху їжу; у вівторок та четвер – теплі страви без олії; а у суботу на неділю – з олією.
В останній тиждень посту можна вживати лише суху їжу в усі дні, крім п'ятниці.
На Благовіщення Пресвятої Богородиці (25 березня) та Вербну неділю (відбувається за тиждень до Великодня) можна їсти рибу. А у Лазареву суботу (напередодні Вербної неділі) – ще й рибну ікру.Важливо зазначити, що Петрів піст Українська православна церква скасувала. Він мав би починатися після П'ятидесятниці (23 червня), а закінчуватися в день Петра і Павла (29 червня). Новоюліанський календар не дозволяє дотримуватися правил цього посту.
Успенський піст
Успенський піст вважається найкоротшим і у 2024 році триватиме з 1 до 14 серпня. Однак, у цей період також існують суворі правила.
- У понеділок, середу та п'ятницю вірянам можна вживати лише суху їжу.
- У вівторок та четвер до раціону можна додавати гарячі страви без олії, а на вихідні – з олією.
- На свято Преображення Господнього (6 серпня) люди можуть їсти рибу.
Різдвяний піст
Різдвяний піст – останній піст у році, який триває декілька днів (40). У 2024 він почнеться 15 листопада, а закінчиться 24 грудня.
- Від 15 листопада до 6 грудня у понеділок християнам дозволяється їсти гарячі страви без олії; у вівторок, четвер, суботу та неділю – рибу; а в середу та п'ятницю – суху їжу.
У період з 7 до 19 грудня люди можуть вживати гарячі страви з олією у вівторок та четвер. Однак, забороняється їсти рибу.
З 20 до 24 грудня церква дозволяє суху їжу в понеділок, середу та п'ятницю, а у вівторок та четвер – гарячу їжу без олії та з олією – на вихідні.
Одноденні пости 2024
- Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення) – 5 січня.
- Стрітення Господнє – 2 лютого.
- Благовіщення Пресвятої Богородиці – 25 березня.
- Апостола Іоанна Богослова – 8 травня та 26 вересня.
- Різдво Іоанна Предтечі – 24 червня.
- Святих апостолів Петра і Павла – 29 червня.
- Преображення Господнє – 6 серпня.
- Успіння Богородиці – 15 серпня.
- Різдво Богородиці – 8 вересня.
- Покров Пресвятої Богородиці – 1 жовтня.
- Введення в храм Пресвятої Богородиці – 21 листопада.
- Святителя Миколая – 6 грудня.