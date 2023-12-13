В период поста запрещается устраивать громкие гуляния и ссориться с людьми. Строгих правил следует соблюдать несколько раз в год. Ведь посты есть многодневные и однодневные. В 2023 году Украина перешла на новоюлианский календарь, поэтому поститься придется по-новому. Далее читайте, когда.
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Календарь постов на 2024 год
Великий пост
В 2024 году Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая: начинается в понедельник, а заканчивается в субботу. Это самый длинный и строгий пост в году, который проходит перед Пасхой. В целом строгих правил нужно соблюдать в течение 48 дней.
- В первый день поста разрешается употреблять только воду.
- Во вторник, среду, четверг и пятницу – сухие продукты (овощи, фрукты, хлеб и соль),
- В субботу и воскресенье – немного горячей еды и растительного масла.
На вторую и шестую неделю Великого поста церковь разрешает в понедельник, среду и пятницу добавлять в рацион сухую пищу; во вторник и четверг – теплые блюда без растительного масла; а в субботу на воскресенье – с маслом.
В последнюю неделю поста можно употреблять только сухую пищу во все дни, кроме пятницы.
На Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта) и Вербное воскресенье (проходит за неделю до Пасхи) можно есть рыбу. А в Лазареву субботу (накануне Вербного воскресенья) – еще и рыбную икру.
Успенский пост
Успенский пост считается самым коротким и в 2024 году продлится с 1 по 14 августа. Однако в этот период также существуют строгие правила.
- В понедельник, среду и пятницу верующим можно употреблять только сухую пищу.
- Во вторник и четверг в рацион можно добавлять горячие блюда без масла, а на выходные – с растительным маслом.
- В праздник Преображения Господня (6 августа) люди могут есть рыбу.
Рождественский пост
Рождественский пост – последний пост в году, который длится несколько дней (40). В 2024 он начнется 15 ноября, а закончится 24 декабря.
- С 15 ноября по 6 декабря в понедельник христианам разрешается есть горячие блюда без масла; во вторник, четверг, субботу и воскресенье – рыбу; а в среду и пятницу – сухую пищу.
В период с 7 по 19 декабря люди могут употреблять горячие блюда с маслом во вторник и четверг. Однако запрещается есть рыбу.
С 20 по 24 декабря церковь разрешает сухую пищу в понедельник, среду и пятницу, а во вторник и четверг – горячую пищу без масла и с маслом – на выходные.
Однодневные посты 2024
- Крещенский Сочельник (Под вечер Богоявления) – 5 января.
- Сретение Господне – 2 февраля.
- Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта.
- Апостола Иоанна Богослова – 8 мая и 26 сентября.
- Рождество Иоанна Предтечи – 24 июня.
- Святых апостолов Петра и Павла – 29 июня.
- Преображение Господне – 6 августа.
- Успения Богородицы – 15 августа.
- Рождество Богородицы – 8 сентября.
- Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября.
- Введение в храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября.
- Святителя Николая – 6 декабря.