Посівний календар на червень 2023: коли садити помідори

Помідори зазвичай садять, коли вже досить тепло та нема заморозків. Можна скористатись ще одним способом – посівним календарем.

Урожай помідорів, у тому числі залежить й від вдалого посіву. У цьому випадку вам допоможе один корисний засіб. 24 Канал підготував для вас посівний календар на червень.

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Коли садити помідори за посівним календарем

Спеціальний посівний календар пропонує нам такі дати для посадки помідорів.

Травень – 1, 2, 5, 6, 7,12, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Червень – 1, 2, 3, 11, 12, 13, 24, 25, 30.



Саджання помідорів / Фото Canva

Водночас рекомендується орієнтуватися на погодні умови та готовність землі.

Також не радять проводити посадку помідорів 2, 3, 4, 11 та 26 травня, бо це несприятливі дні.

Як садити помідори