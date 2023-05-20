Посівний календар на червень 2023: коли садити помідори
20 травня 2023, 14:31Читать новость на русском
Помідори зазвичай садять, коли вже досить тепло та нема заморозків. Можна скористатись ще одним способом – посівним календарем.
Урожай помідорів, у тому числі залежить й від вдалого посіву. У цьому випадку вам допоможе один корисний засіб. 24 Канал підготував для вас посівний календар на червень.
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Коли садити помідори за посівним календарем
Спеціальний посівний календар пропонує нам такі дати для посадки помідорів.
Травень – 1, 2, 5, 6, 7,12, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.
Червень – 1, 2, 3, 11, 12, 13, 24, 25, 30.
Саджання помідорів / Фото Canva
Водночас рекомендується орієнтуватися на погодні умови та готовність землі.
Також не радять проводити посадку помідорів 2, 3, 4, 11 та 26 травня, бо це несприятливі дні.
Як садити помідори
- Виберіть сорт помідорів, який підходить для вашого клімату та вимог. Існує велика різноманітність сортів, які мають різні розміри та форми.
- Помідори найкраще ростуть в добре дренованій й родючій землі. Додайте до ґрунту компост або органічні добрива, щоб покращити його структуру та живлення.
- Зробіть отвори глибиною близько 15-20 сантиметрів і відстанню між рослинами близько 60-90 сантиметрів. Покладіть рослину в отвір на глибину, щоб тільки верхня частина стебла виступала над землею.
- Багато сортів помідорів потребують підтримки, особливо якщо вони ростуть високими. Встановіть палички, щоб рослина мала підтримку під час росту.
- Забезпечте регулярний полив помідорів, особливо в періоди сухого погоди. Уникайте пересушування землі, що може негативно вплинути на рослини.