Практично будь-який овоч у певний час потребує правильного підживлення. Але є речовини, якими небажано удобрювати, зокрема, огірки. 24 Канал підкаже, чим не можна підживлювати огірки.

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Чим не можна удобрювати огірки

Існують певні добрива та речовини, які не рекомендують використовувати для підживлення огірків. Ось декілька прикладів речовин, які краще уникати.

Аміак. Використання аміаку або амоніакових добрив може бути шкідливим для огірків, оскільки вони чутливі до великої концентрації азоту. Занадто високий рівень азоту може спричинити перегодовування рослин та збільшення ризику виникнення хвороб.



Аміак / Фото Наша хата

Концентрований курячий послід або гній. Вони можуть бути корисними добривами, але повинні бути розведені або перегнити перед використанням. Використання неперегнилого або концентрованого курячого посліду спричиняє надмірну кількість азоту та інших речовин, а це шкодить рослині.



Курячий послід / Фото Stemar

Фунгіциди або пестициди на основі хімічних речовин. При вирощуванні огірків краще уникати їх застосування, особливо на плоди.



Не варто підживлювати хімією огірки / Яскрава Клумба

Не рекомендується використовувати спирт для підживлення огірків. Він містить токсичні речовини, які можуть пошкодити рослини та її кореневу систему.



Спирт / Tabletki.ua