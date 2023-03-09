На підвіконні чи в теплиці: яку розсаду можна садити в березні

У березні вже пригрівають такі довгоочікувані промені весняного сонця. Однак в цей час не варто поспішати йти на город та садити рослини одразу у відкритий ґрунт. Насамперед потрібно подбати про розсаду, оскільки від неї залежить врожайність рослин. Коли варто сіяти розсаду – читайте далі.

У перший місяць весни можна активно займатися посівом розсади, адже її потрібно садити в теплицях, парниках чи на підвіконні. У такому випадку розсаді не страшні заморозки чи сніг, який може випасти в березні, пише 24 Канал.

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Щоб посіяти розсаду в гарний день, варто скористатися місячним календарем, де вказано найсприятливіші дати, коли це потрібно робити.

Календар, коли варто сіяти розсаду в березні

Помідори: 2, 3, 24 – 26, 29 – 31 березня.

Перець: 1 – 3, 12, 13, 22 – 26 березня.

Рання капуста: 9 – 11 березня.

Капуста: 9 – 12, 24 – 27 березня.

Огірки: 2, 3, 12, 13, 29 – 31 березня.

Кабачки, гарбуз: 1 – 3, 8, 13 – 17, 24 березня.

Баклажани: 12, 13, 24 – 26 березня.

Буряк і морква: 9 – 14 березня.

Селера: 9 –13, 16, 17, 24 – 26 березня.

Цибуля: 9 – 13, 16 – 17, 29 березня.



Місячний календар для розсади / Фото Canva

Крім того, в місячному календарі є загальні дні, коли можна сіяти рослини, а також коли цього робити не варто.

Сприятливі дні для посіву рослин

2 та 3 березня;

період від 9 до 13 березня;

16 та 17 березня;

період від 24 до 26 березня.

Несприятливі дні для посіву рослин