На підвіконні чи в теплиці: яку розсаду можна садити в березні
У березні вже пригрівають такі довгоочікувані промені весняного сонця. Однак в цей час не варто поспішати йти на город та садити рослини одразу у відкритий ґрунт. Насамперед потрібно подбати про розсаду, оскільки від неї залежить врожайність рослин. Коли варто сіяти розсаду – читайте далі.
У перший місяць весни можна активно займатися посівом розсади, адже її потрібно садити в теплицях, парниках чи на підвіконні. У такому випадку розсаді не страшні заморозки чи сніг, який може випасти в березні, пише 24 Канал.
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Щоб посіяти розсаду в гарний день, варто скористатися місячним календарем, де вказано найсприятливіші дати, коли це потрібно робити.
Календар, коли варто сіяти розсаду в березні
Помідори: 2, 3, 24 – 26, 29 – 31 березня.
Перець: 1 – 3, 12, 13, 22 – 26 березня.
Рання капуста: 9 – 11 березня.
Капуста: 9 – 12, 24 – 27 березня.
Огірки: 2, 3, 12, 13, 29 – 31 березня.
Кабачки, гарбуз: 1 – 3, 8, 13 – 17, 24 березня.
Баклажани: 12, 13, 24 – 26 березня.
Буряк і морква: 9 – 14 березня.
Селера: 9 –13, 16, 17, 24 – 26 березня.
Цибуля: 9 – 13, 16 – 17, 29 березня.
Місячний календар для розсади / Фото Canva
Крім того, в місячному календарі є загальні дні, коли можна сіяти рослини, а також коли цього робити не варто.
Сприятливі дні для посіву рослин
2 та 3 березня;
період від 9 до 13 березня;
16 та 17 березня;
період від 24 до 26 березня.
Несприятливі дні для посіву рослин
4, 5 та 7 березня;
період з 18 до 23 березня;
31 березня.