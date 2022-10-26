У багатьох українців війна забрала відчуття свого власного дому, але ми можемо робити кращим та затишнішим той простір, де ми зараз знаходимося. 24 канал підготував важливі поради за допомогою яких ви зможете створити оселю своєї мрії.

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Перший крок до комфорту у домі – це позбутися всього зайвого. Треба викинути чи сховати речі, якими ви не користуєтеся, адже вони захаращують простір і не несуть ніякого важливого сенсу. Щоб найкращим чином облаштувати простір у своїй домівці необхідно, щоб кожна річ була на своєму місці. Так ви заощадите свій час та кошти й створите затишок самотужки.

Аромат

Найголовніше завдання ароматів – це створити комфорт, адже дім який пахне своїм ароматом вважається по-особливому чарівним. Сьогодні є досить широкий вибір ароматичних наповнень і можна задовольнити потреби людей з різними запитами. Вони не лише гарно пахнуть, а й вдало доповнюють інтер'єр дому, підкреслюючи його індивідуальність.

Як зробити дім більш затишним / Фото Pexels

Важливо підбирати аромат відповідно до пори року. Зазичай восени використовують теплі аромати шоколаду, кави й деревини, а зимою створюють святковий настрій та приємну атмосферу цитрусові та хвойні аромати. Навесні популярні різноманітні квіткові аромати, а літом краще обирати легкі та освіжаючі запахи.

Кажуть, що дім – це там, де пахне домом. Тож можна брати із собою аромати, які нагадують рідну домівку, щоб відчувати спокій та затишок, де б ви не були.

Контейнери та місткості для зберігання

Місткості для зберігання мають важливу роль у створенні затишку. Оселя може бути набагато гарнішою, якщо замінити усі пакети, пляшки й коробки на однотонні контейнери та зручні місткості, що виготовленні з натуральних матеріалів.

Як створити затишок у своєму домі / Фото Canva

Вони не лише естетично виглядають, а і є досить зручними у використанні. Всі крупи та спеції слід зберігати у тих банках, які гармонійно вписуються у ваш інтер'єр. Можна навіть просто зняти етикетку із пляшки олії чи гелю для душу і це буде значно гарніше виглядати й допоможе позбутися візуального шуму.

Подушки та покривала

Багатошаровість – це тренд не лише у стилі одягу, а й в оформленні дому. Покривала та подушки з найрізноманітніших фактур, особливо із великий в'язки чи клітинки, зігріють вас у холодну пору року й додадуть певної неповторності в інтер'єрі.

Як зробити свою оселю комфортною та затишною / Фото Pexels

Покривало, недбало накинуте на спинку крісла або на підлокітник дивана, створить домашню та теплу атмосферу.

Подушки здатні оновити інтер'єр та додати йому нового шарму. Якщо ви помістите їх на диван чи на крісло, то кімната буде виглядати більш стильною та комфортною. При виборі подушок варто звернути увагу на їхнє наповнення та структуру. Колір подушки має сходитися з основними відтінками у вашому домі.

Свічки

Романтичної атмосфери та теплоти будинку надають свічки. Особливо актуальними вони зараз, коли нам важливо берегти електроенергію.

Як зробити свій дім більш затишним / Фото Canva

Навіть у маленьких приміщеннях можна поставити на підвіконня чи стіл свічки. Адже вогонь додає відчуття комфорту та затишку. І в залежності від настрою та пори року можна змінювати запах аромасвічки. Важливо не купляти дешевих та неякісно зроблених свічок, бо головний біль тоді вам гарантований. Краще вибрати свічку з кокосового воску або соєвого воску з натуральними компонентами.

Книги

Затишний куток для читання робить оселю значно приємнішою. Будь-яка література допоможе в створенні домашнього затишку.

Поради як зробити свій дім більш комфортним / Фото Pixabay

Наявність книг може багато розповісти про господаря і його вподобання. Їх можна розставити в одній кольоровій гамі чи орієнтуватись на розмір, склавши книжки у стопку від верхньої до найменшої чи від нижньої до найбільшої.