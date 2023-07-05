5 популярних імен для дівчаток, які актуальні завжди

Усім хочеться бути в курсі останніх трендів у різних сферах: кіно, моді, книгах, їжі. Так само є певні тенденції у іменах для дівчаток.

Проста порада під час вибору імені батькам – воно не має викликати глузування та неприємні емоції. Ім'я навпаки повинно додавати впевненості та рішучості вашій дівчинці. Тож розгляньте красиві популярні імена у 2023 році, які підготував 24 Канал.

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Популярні імена у 2023 році: значення

Олівія – жіноче ймення з латинським корінням. У перекладі означає "олива", "оливкове дерево". У стародавній Греції жителі дуже цінували красу оливкового дерева.

Меліса – фахівці стверджують, що ім’я сформувалось від давньогрецького Mέλισσα, що означає "бджола". Його ще трактують як "працьовита", "старанна". У міфології Меліса була німфою, яка годувала дитину Зевса молоком і медом.

Моніка – існує така версія, що ім’я має давньогрецьке походження від слова "монос", що перекладається як "одна", "єдина". А є й такі, які стверджують, що це ім’я бере початок від латинського слова "монео". Його переклад – "надихати", "нагадувати".

Тея – красиве жіноче ім'я. Корінь "тео" міститься у різних словах, які стосуються Бога та релігії (теологія, атеїзм). За давньогрецькою міфологією, Тея була богинею та одною з дочок Геї та Урана – інших богів давньогрецької міфології.

Асія – ім’я арабського походження. Воно має значення "та, що втішає", "та, що заспокоює". Воно є дуже популярним в мусульманських країнах.