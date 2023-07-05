Простой совет при выборе имени родителям – оно не должно вызывать насмешки и неприятные эмоции. Имя наоборот должно придавать уверенность и решимость вашей девочке. Рассмотрите красивые популярные имена в 2023 году, которые подготовил 24 Канал.

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Популярные имена в 2023 году: значение

Оливия – женское имя с латинскими корнями. В переводе означает "масло", "оливковое дерево". В старой Греции обитатели очень ценили красоту оливкового дерева.

Мелисса – специалисты утверждают, что имя сформировалось от древнегреческого Mέλισσα, что означает "пчела". Его еще трактуют как "трудолюбивая", "усердная". В мифологии Мелисса была нимфой, которая кормила ребенка Зевса молоком и медом.

Моника – существует такая версия, что имя имеет древнегреческое происхождение от слова "монос", что переводится как "одна", "единая". А есть и такие, которые утверждают, что это имя ведет начало от латинского слова "монео". Его перевод – "вдохновлять", "напоминать".

Тея – красивое женское имя. Корень "тео" содержится в разных словах, касающихся Бога и религии (теология, атеизм). По древнегреческой мифологии, Тея была богиней и одной из дочерей Геи и Урана – других богов древнегреческой мифологии.

Осия – имя арабского происхождения. Оно имеет значение "утешающая", "успокаивающая". Оно очень популярно в мусульманских странах.