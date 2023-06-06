7 популярних імен у світі для дівчат, які будуть вам до вподоби

Кожне покоління має свої популярні імена. У наших предків вони були одні, а у нас – вже зовсім інші. Поділимось з вами поширеними світовими іменами для дівчат.

Деякі люди завжди обирають те, що у тренді та на слуху, і це також позначається на виборі імен. Водночас важливо знати, що означає кожне ім'я та звідки походить. 24 Канал підкаже перелік популярних світових імен для дівчат.

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Популярні світові імена для дівчат

Вів'єн – ім'я латинського походження, що походить від слова "вівіанус". Перекладається як "жива" або "енергійна". Яскравою представницею цього імені є Вів'єн Лі – акторка, яка зіграла одну з головних ролей у "Віднесені вітром". До речі, за виконанні ролі Скарлетт, вона отримала 2 премії "Оскар".

Мішель – це дуже популярне у Франції ім’я, яке походить від давньоєврейського Майкл. Воно має значення "подібний до Бога". У такому випадку жіноча форма буде перекладатися, як "божественна", "подарунок від Бога".

Ім'я Олівія – також від латині та пов'язане зі словом "oliva", що означає "оливка". Вона символізує мир, плодючість та красу. Це ім'я отримало популярність завдяки п'єсі Шекспіра "12 ніч", де головна героїня називалась Олівією.

Давньоєврейське коріння має ім’я Лея має. Переважно його перекладають як "антилопа" що асоціюється з граціозністю, іноді "вівця", що нагадує втому. Це ім'я дуже поширене в Ізраїлі, адже Лея була дружиною Якова. Тож воно міцно вкорінилось в єврейській історії.

Ніколь – жіноча форма чоловічого імені Ніколя. Це популярне французьке ім'я. Ніколя походить від грецького імені Nikolaos, що означає "переможець народу" або "людина, яка принесе перемогу".

Белла – ім'я італійського походження. У перекладі з італійської – означає "красива" або "чарівна". Ім'я набуло популярності в багатьох країнах через вплив італійської культури.

Ім'я німецького походження Шарлотта виникло від чоловічого імені Шарль, що своєю чергою, походить від імені Карл. З древньогерманської мови воно означало "людина", "вільна людина".