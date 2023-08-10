Які рослини люблять попіл: це треба знати садівникам та городникам

Городники та садівники часто використовують попіл як добриво. Вносити попіл можна під дерева, кущі чи городину.

Попіл – це улюблена підгодівля багатьох дачників, пише 24 Канал. Вони щороку її застосовують та отримують чудові результати.

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Які рослини люблять попіл

Підживлення з попелу підходить баштанним культарам, помідорам, капусті, гарбузу, гороху, квасолі, перцю та буряку.

Також попіл дуже любить картопля, яка потребує калію. Ця рослина не любить хлор, тож попіл є найкращим варіантом при виборі підживлення для цієї культури. Також попіл люблять суниці, полуниця, малина, виноград смородина.



Попіл підходить помідорам, капусті, картоплі, ягодам / Фото з kvitifor

Як правильно вносити попіл

Щоб внести сухий попіл в ґрунт, необхідно дотримуватися норми – 100-200 грамів на 1 кв. м. Розчин для підживлення готується наступним чином: до 10 літрів води додається по 1 склянці попелу і 9% столового оцту. Оцет додається для того, щоб активізувати засвоєння кальцію із попелу. Особливо така рідина буде корисною помідорам.

Попіл під картоплю, яка віддає перевагу слабокислому ґрунту, може вноситися, але трохи по-іншому. Вносити його в грядку для картоплі краще за рік до посадки бульб, під перекопування, обов’язково в невеликій кількості (не більше 100 грамів попелу на 1 кв.м). Тоді попіл принесе картоплі лише користь.

Користь від попелу

Попіл містить більше калію, а від листяних культур – більше кальцію. Попіл вносять, якщо треба розкислити грунт - тоді він стає нейтральним і сприятливим для вирощування рослин, які не терплять кислих грунтів. Крім цього, попіл розпушує землю і покращує її родючість і структуру.