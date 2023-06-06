Чим обробити огірки від попелиці: 4 народні методи, які точно допоможуть

Попелиця не дуже часто атакує огірки, але бувають випадки, що з'являється. Вона настільки шкодить рослині, що це спричиняє загибель. Тому чим обробити огірки від попелиці – важливий момент.

Попелиця – шкідлива комаха, яка висмоктує сік з листків, бутонів і квіток огірків. Вона вражає рослини вірусом, від якого нема лікування, у цьому її загроза. 24 Канал розповість, чим обробити огірки від попелиці.

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Обробка огірків від попелиці

Попелиця живе на зворотному боці листків, тому її легко впізнати. Також якщо вірус вже поселився на рослині, то листки починають скручуватись. Спробуймо подолати цей шкідник народними методами.

Стане у пригоді гірчичний порошок. Для приготування беремо 100 грамів порошку та заливаємо 3 літрами кип'ятку. Триваємо 5-6 годин, коли гірчиця осіла на дно, то жовту рідину зливаємо. До суміші додаємо кілька ложок рідкого господарського мила, 3 столові ложки олії та розводимо все у 5-7 літрах води. Можна обприскувати огірки з розпилювача.



Гірчичний порошок / Фото М'ясна індустрія

У такій справі однозначно буде ефективним мильний розчин. Потрібно змішати кілька ложок натурального мила з водою. Розпилюємо розчин на листки, де живе попелиця. Вона загине від такої речовини.



Мильний розчин / Фото Wikihow

Оцет стане надійним помічником у боротьбі зі шкідником. Беремо 10 чайних ложок оцту, 10 ложок рідкого мила для посуду або господарського мила та розводимо все це у 10 літрах воли. Огірки варто обробляти розчином раз у 3 дні.



Оцет / Фото Harchi.info

Часник відлякає попелицю від огірків. Залийте кілька зубчиків гарячою водою. Дайте настоятися протягом кількох годин, а потім процідіть його. Розпиліть настій на місце, де живе шкідник. Процедуру можна повторювати.



Часник / Фото Pinterest