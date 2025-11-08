Батьківська субота перед Різдвяним постом припадає на 8 листопада за новим церковним календарем. 24 Канал зібрав молитви за упокій душ.

У Батьківську суботу християни поминали померлих родичів і близьких, відвідували храми та заупокійні богослужіння. У цей день головна традиція – молитися за упокій душ.

Варто згадувати у молитвах не тільки рідних, але й тих, за кого нікому помолитися. Також у поминальні дні заведено ходити на цвинтар, а вдома накривати поминальний обід.

Які молитви за упокій варто прочитати?

Упокой, Господи, душу раба Твого (ім'я), прости йому всі гріхи його, вільні й невільні, даруй йому Царство Твоє Небесне і сотвори йому вічную пам'ять.

***

Пом'яни, Господи Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочилого раба Твого (ім’я) і, як Благий і Чоловіколюбець, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, полегши, відпусти й прости всі провини його вільні й невільні, визволи його від вічної муки і вогню геєнського і даруй йому причастя й насолоду вічних Твоїх благ, що Ти приготував для тих, хто любить Тебе. Бо хоч він і згрішив, але не відступив від Тебе, а щиро в Отця, і Сина, і Святого Духа, Бога, у Тройці славимого, вірував і Єдиного в Тройці, і Тройцю в Єдності православно до останнього подиху свого сповідував. Тому милостивим будь до нього, і віру в Тебе замість діл прийми, і зо святими Твоїми, як Милосердний, упокой, бо немає людини, щоб жила і не згрішила. Ти один без усякого гріха, і правда Твоя – правда вічна; і Ти один Бог милости й щедрот, і чоловіколюбства, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

***

Будь, Господи, милостивий до померлих рабів Твоїх – моїх родичів, братів, сестер, і всіх померлих з родини моєї. Будь, Господи, милостивий до померлих товаришів і знайомих моїх, і до всіх померлих рабів Твоїх по всіх усюдах. Упокій душі їх в місці світлім, в місці блаженнім і спокійнім, де немає ні болю, ні журби, ні нарікання. Всякий гріх, що вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою, Ти, о Боже, прости їм, бо немає людини, щоб, живучи, не згрішила. Ти єдиний, Господи, без гріха, правда Твоя – правда вічна, і слово Твоє – істина.

***

Боже Всемогутній, довіряючи Твоєму великому милосердю, заношу до Тебе мою покірну молитву: визволи душу Твого (Твоєї) слуги (називаємо ім'я) від усіх її гріхів і кар за них. Нехай святі янголи якнайшвидше запровадять її із темноти до віковічного світла, з покарання до вічної радості. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

***

Господи, прихили своє вухо до наших прохань, коли в покорі благаємо про Твоє милосердя. Прийми душу слуги Твого (Твоєї), якій Ти наказав покинути цю землю, до країни світла і миру та долучи її до грона Твоїх вибраних. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

***

Пресвята Діво неустанної помочі, Мати милосердна, благоволи поглянути на бідні душі, які Божа справедливість затримує в полум'ї чистилища. Вони дорогі Твоєму Божому Синові, бо завжди Його любили й зараз палко прагнуть бути біля Нього, але не можуть розірвати пута, які їх тримають у палючому вогні чистилища. Хай зворушиться Твоє серце, милостива Мати. Поспіши втішити душі, які Тебе завжди любили і зараз зітхають до Тебе. Адже це Твої діти, допоможи їм.

Джерела: CREDO, Андріївська церква, "Наша парафія".