У цей день наші предки займалися добрими справами. Про Дні ангела й інші свята 16 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на грудень 2025 року

День пам'яті святого пророка Аггея

Детальної інформації про життя святого збереглося небагато до наших часів. Втім, відомо, що Аггей народився у Вавилоні та жив у часи правління перського царя Дарія. Святий служив Господу разом з пророком Захарієм. Головною місією Аггея, описаною у Старому Завіті, був заклик до відновлення зруйнованого Єрусалимського храму. Пророк пояснював, що руйнування міста стало Божою карою за гріхи народу. До того ж він суворо застерігав, що без щирого каяття та відмови від гріховного життя навіть у відновленому храмі люди не знайдуть прощення.

Хто святкує День ангела 16 грудня?

За новоюліанським календарем, 16 грудня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Павло, Семен і Софія.

Що ще відзначають?