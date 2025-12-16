У цей день наші предки займалися добрими справами. Про Дні ангела й інші свята 16 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті святого пророка Аггея
Детальної інформації про життя святого збереглося небагато до наших часів. Втім, відомо, що Аггей народився у Вавилоні та жив у часи правління перського царя Дарія. Святий служив Господу разом з пророком Захарієм. Головною місією Аггея, описаною у Старому Завіті, був заклик до відновлення зруйнованого Єрусалимського храму. Пророк пояснював, що руйнування міста стало Божою карою за гріхи народу. До того ж він суворо застерігав, що без щирого каяття та відмови від гріховного життя навіть у відновленому храмі люди не знайдуть прощення.
Хто святкує День ангела 16 грудня?
За новоюліанським календарем, 16 грудня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Павло, Семен і Софія.
Що ще відзначають?
- Щороку 16 грудня у США відзначають День "Все в шоколаді". Це свято, яке дозволяє насолоджуватися улюбленими смаколиками без докорів сумління. У цей день американці експериментують, щедро поливаючи розтопленим шоколадом будь-які продукти, зокрема фрукти, горіхи, печиво тощо. Головна ідея події проста – шоколад може покращити смак абсолютно будь-якої їжі.
- Також сьогодні святкують День дурнуватих іграшок та Міжнародний день вина Піно Меньє.