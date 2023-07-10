Якщо на помідорах не утворюються зав'язки, це може бути знаком, що треба трохи змінити умови вирощування. Щось томатів не влаштовує. Що робити, якщо не зав’язуються помідори – знає 24 Канал.

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Помідори не зав'язуються: методи допомоги

Проблема із зав'язуванням може бути через відсутність запилення. Так трапляється, коли не прилітають комахи. Можна змінити цю ситуацію вручну. Потрібно ніжно потрясти кисті рослин так, щоб пилок розповсюдився між квітками. Також можна взяти пензлик для ручного запилення, переносячи пилок з квітки на квітку.

Нестача вологи в ґрунті може стати причиною того, що помідори не зав'язуються Переконайтеся, що ґрунт достатньо зволожений та слідкуйте за цим.



Полив помідорів / Фото Prosto Way

Зверніть увагу на те, чи отримують помідори поживні речовини. Застосування добрив, багатих фосфором і калієм, сприяє кращому зав'язуванню плодів.

Проблема може полягати у нестачі бору, оскільки ця речовина відповідає за цвітіння й пилок. Потрібно внести позакореневе підживлення. Обробіть томати розчином борної кислоти: розведіть 5 грамів речовини в 10 літрах води. Вносимо такий засіб раз у два тижні на нові стебла й листя.



Борна кислота / Фото "Ковалент"

Перепади температур особливо негативно позначаються на здоров'ї помідорів. Занадто високі або низькі показники перешкоджають зав'язуванню плодів. Захищайте рослини від холодних вітрів або сильної спеки.