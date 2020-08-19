Легендарний голлівудський актор Міккі Рурк ще минулого року заповів, щоб його поховали Україні. Днями помічник знаменитості Дмитро Корнійчук прибув у село Загірці Хмельницької області, де забронював для зірки місце на кладовищі. Тепер Дмитро розповів, чому Міккі обрав для поховання саме це місце.

Американський актор зажадав бути похованим в українському селі, бо прагне залишитися наодинці з природою в тихому місці. Дмитро Корнійчук розповів про це у коментарі tsn.ua.

До теми Голлівудського актора Міккі Рурка поховають в Україні: де він забронював місце на кладовищі

Корнійчук зізнався, що Рурк знає про його сім'ю, бачив фото та відео з України. Рішення про місце поховання знаменитість прийняв після смерті дідуся свого помічника, який проживав на Хмельниччині.

Я йому показав Загірці, яка там природа, показував фото та відео. І ось, коли дідусь помер, він каже: "Все, я хочу бути там". Я запитав чому. Він відповів: "Я не хочу бути в Лос-Анджелесі коли це станеться, аби не турбували. Хочу бути в гарному, тихому місці, наодинці з природою,

– поділився Дмитро.

Також Корнійчук додав, що рідні Міккі спокійно відреагували на його рішення. Серйозність своїх намірів Рурк підтвердив, коли попросив придивитися йому місце на кладовищі. Рурк попросив помічника обрати місце поруч із його дідусем, посадити там гарне дерево та поставити лавку.

Що відомо про Міккі Рурка?

Популярність Міккі Рурку принесли ролі у фільмах "Дев'ять з половиною тижнів" та "Янгольське серце". Попри світову славу, він також отримав репутацію важкого актора з кепським характером. Незважаючи на неодноразові проблеми з законом, легендарний актор у 2009 році отримав премію "Золотий глобус" та був номінований на престижну кінопремію Оскар.