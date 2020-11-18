18 листопада не стало української концертно-камерної співачки Марії Байко. Народній артистці було 89 років. Причини смерті не повідомляються.

Про смерть матері повідомив у фейсбуці син Марії Байко – відомий скульптор, педагог та мистецтвознавець Володимир Одрехівський.

Дивіться також Представники театру назвали офіційну причину смерті Романа Віктюка

Слова скорботи висловила також українська політкиня та співачка Софія Федина.

Відійшла у вічність неймовірна українка, горда лемкиня, наш соловейко і моя наставниця Марія Байко. Важкий і болючий рік,

– написала Федина у фейсбуці.

Що відомо про співачку Марію Байко

Народилася Марія Байко 2 березня 1931 року на Лемківщині. Виступала в тріо сестер Байко. З 1982 року працювала рофесоркою кафедри сольного співу Львівської консерваторії ім. Миколи Лисенка.

Вокальну освіту здобула у Львівському музпедучилищі ім. Ф. Колесси (1948-1952) та Львівській консерваторії ім. М. Лисенка (1953-1958) у класі О. Бандрівської. Паралельно закінчила курс бандури у класі B. Герасименка.



Померла співачка Марія Байко

Народна артистка була лауреаткою Всесвітнього фестивалю молоді і студентів (Москва, 1957) та лауреатом Національної премії України ім. Т. Шевченка (1976). У 1979 році стала народною артисткою України. Народна артистка України (1979).

З 1958 року виступала з сольними концертами та як солістка Львівської філармонії у складі терцету сестер Байко (Даниїла, Марія, Ніна).

Репертуаром Марії Байко були українські народні пісні та романси (Д. Січинський, О. та Н. Нижанківські, Я. Лопатинський, М. Лисенко, C.Людкевич, М. Колесса, А. Кос-Анатольський, М. Скорик, Б. Фільц), твори зарубіжних композиторів, таких як Б. Барток, К. Шимоновський, Й. Брамс, Р. Шуман, Е. Гріг та інші.

Співачка активно виступала з концертами як солістка, так і у складі терцету сестер Байко в Україні, республіках колишнього СРСР, за кордоном у Європі, США, Канаді тощо.

Як солістка Марія Байко записала три пластинки "Співає Марія Байко", "Пісні Франкового краю", "О, не забудь" (старовинні романси), компакт-диск "Співаночки мої", із сестрами Байко - п’ять пластинок та компакт-диск "Співають сестри Байко".

Відзначена численними державними нагородами та відзнаками: орден "Знак Пошани", медаль "За трудову відзнаку", почесні звання "Заслужений артист України" та "Народний артист України", лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка, "Орден княгині Ольги".

Пісні Марії Байко

Марія Байко "Тайна": дивіться відео онлайн

Марія Байко "Ой співаночки мої": дивіться відео онлайн