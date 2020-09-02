Померла Ірина Печернікова – зірка радянської драми "Доживемо до понеділка"
Радянська акторка Ірина Печернікова, що зіграла головну роль в фільмі "Доживемо до понеділка", померла у віці 74 років. Поки що причина смерті невідома.
Про смерть Ірини Печернікової повідомила вчора, 1 вересня, її подруга Ніна Давидова, – передає TACC. Сьогодні, 2 вересня, у акторки день народження. Їй мало виповнитися 75 років. Ірину Печернікову називали російською Одрі Хепберн.
Вона сьогодні ввечері померла, поки що причина смерті невідома, сидимо, чекаємо поліцію,
– повідомила Ніна Давидова.
Біографія Ірини Печернікової
Радянська акторка народилась 1945 року в місті Грозному. У дитинстві переїхала з батьками в Москву. У 21 рік закінчила Школу-студію МХАТ, де вже на другому курсі її запросили на спектакль "Зима тривоги нашої".
Після закінчення навчання працювала в Московському театрі ім. Ленінського комсомолу, в Академічному театрі ім. Маяковського, а також близько 12 років у Малому театрі.
Кінокар'єра Ірини Печернікової
Дебютувала в кіно в опері 1967 року "Кам'яний гість". Найбільше полюбилась глядачам за головну роль вчительки англійської мови в драмі "Доживемо до понеділка". З інших її картин також "Міста і роки", "Відкриття", "Два капітани", "Птахи наших надій".
З 1990-х років в Ірини почалась творча криза, однак з 2010-го її все ще запрошували на кіно та телебачення.
Особисте життя
Ірина була тричі одружена. Першим її чоловіком був Збігнев Бізонь. Другим чоловіком популярний актор Борис Галкін. Обидва шлюби тривали недовго.
У 1977 році одружилась з Олександром Соловйовим, з яким вона прожила разом три роки. Дітей в Ірини не було.
Фільмографія Ірини Печернікової
- "Кам'яний гість" (1967)
- "Перше кохання" (1968)
- "Доживемо до понеділка" (1968)
- "Щит і меч" (1968)
- "Любов до трьох апельсинів" (1970)
- "Міста й роки" (1973)
- "Відкриття" (1973)
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