Радянська акторка Ірина Печернікова, що зіграла головну роль в фільмі "Доживемо до понеділка", померла у віці 74 років. Поки що причина смерті невідома.

Про смерть Ірини Печернікової повідомила вчора, 1 вересня, її подруга Ніна Давидова, – передає TACC. Сьогодні, 2 вересня, у акторки день народження. Їй мало виповнитися 75 років. Ірину Печернікову називали російською Одрі Хепберн.

Вона сьогодні ввечері померла, поки що причина смерті невідома, сидимо, чекаємо поліцію,

– повідомила Ніна Давидова.

Біографія Ірини Печернікової

Радянська акторка народилась 1945 року в місті Грозному. У дитинстві переїхала з батьками в Москву. У 21 рік закінчила Школу-студію МХАТ, де вже на другому курсі її запросили на спектакль "Зима тривоги нашої".

Після закінчення навчання працювала в Московському театрі ім. Ленінського комсомолу, в Академічному театрі ім. Маяковського, а також близько 12 років у Малому театрі.

Кінокар'єра Ірини Печернікової

Дебютувала в кіно в опері 1967 року "Кам'яний гість". Найбільше полюбилась глядачам за головну роль вчительки англійської мови в драмі "Доживемо до понеділка". З інших її картин також "Міста і роки", "Відкриття", "Два капітани", "Птахи наших надій".

З 1990-х років в Ірини почалась творча криза, однак з 2010-го її все ще запрошували на кіно та телебачення.

Особисте життя

Ірина була тричі одружена. Першим її чоловіком був Збігнев Бізонь. Другим чоловіком популярний актор Борис Галкін. Обидва шлюби тривали недовго.

У 1977 році одружилась з Олександром Соловйовим, з яким вона прожила разом три роки. Дітей в Ірини не було.

Фільмографія Ірини Печернікової

"Кам'яний гість" (1967)

"Перше кохання" (1968)

"Доживемо до понеділка" (1968)

"Щит і меч" (1968)

"Любов до трьох апельсинів" (1970)

"Міста й роки" (1973)

"Відкриття" (1973)

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