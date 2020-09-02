Советская актриса Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме "Доживем до понедельника", умерла в возрасте 74 лет. Пока причина смерти неизвестна.

О смерти Ирины Печерниковой сообщила вчера, 1 сентября, ее подруга Нина Давыдова, – передает TACC. Сегодня, 2 сентября, у актрисы день рождения. Ей должно было исполниться 75 лет. Ирину Печерникову называли русском Одри Хепберн.

Она сегодня вечером умерла, пока причина смерти неизвестна, сидим, ждем полицию,

– сообщила Нина Давыдова.

Что известно об Ирине Печерниковой

Советская актриса родилась в 1945 году в городе Грозном. В 21 год закончила Школу-студию МХАТ. Работала в Московском театре им. Ленинского комсомола, в Академическом театре им. Маяковского, а также около 12 лет в Малом театре.

Дебютировала в кино в опере 1967 года "Каменный гость". Больше всего полюбилась зрителям за главную роль учительницы английского языка в драме "Доживем до понедельника". Из других ее картин также "Города и годы", "Открытие", "Два капитана", "Птицы наших надежд".

С 1990-х годов у Ирины начался творческий кризис, однако с 2010-го ее все еще приглашали на кино и телевидение.

Личная жизнь

Ирина была трижды замужем. Первым ее мужем был Збигнев Бизонь. Вторым – популярный актер Борис Галкин. Оба брака длились недолго.

В 1977 году вышла замуж за Александра Соловьева, с которым она прожила вместе три года. Детей у Ирины не было.

Фильмография Ирины Печерниковой

"Каменный гость" (1967)

"Первая любовь" (1968)

"Доживем до понедельника" (1968)

"Щит и меч" (1968)

"Любовь к трем апельсинам" (1970)

"Города и годы" (1973)

"Открытие" (1973)

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