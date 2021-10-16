Про смерть Олени Волк в інстаграмі повідомили її друзі. Вони також опублікували останнє фото жінки, зроблене 14 жовтня.

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Померла епатажна модель Олена Волк

Ми всі запам'ятаємо її як яскраву, енергійну і життєрадісну жінку. Олено, нам дуже вас бракуватиме,

– йдеться у повідомленні друзів.

Жінка пішла з життя у відділенні реанімації міської лікарні №7. Туди вона потрапила напередодні ввечері. За інформацією Telegraf, модель була без свідомості, з низьким тиском, ні на що не реагувала і важко дихала. Тест на коронавірус показав негативний результат, інсульт після низки тестів теж виключили.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Олени Вовк.

Що відомо про Олену Вовк

Киянці незабаром мало виповнитися 74 роки. Вона не соромилася свого віку і вела активне світське життя.

Олена Вовк знімалася в кіно і рекламних роликах, брала участь у показах і фотосесіях, а також відвідувала нічні клуби.

Ба більше – вона активно вела акаунт в тіктоці з молодим музикантом.

Жінка вела активне світське життя: Фото зі соцмереж Олени Вовк