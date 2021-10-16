О смерти Елены Волк в инстаграме сообщили ее друзья. Они также опубликовали последнее фото женщины, сделанное 14 октября.

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Умерла эпатажная модель Елена Волк

Мы все запомним ее как яркую, энергичную и жизнерадостную женщину. Елена, нам очень вас не хватит,

– говорится в посте друзей.

Женщина ушла из жизни в отделении реанимации городской больницы №7. Туда она попала накануне вечером. По информации Telegraf, модель была без сознания, с низким давлением, ни на что не реагировала и тяжело дышала. Тест на коронавирус показал отрицательный результат, инсульт после ряда тестов тоже исключили.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Елены Волк.

Что известно о Елене Волк

Киевлянке вскоре должен был исполниться 74 год. Она не стеснялась своего возраста и вела активную светскую жизнь.

Елена Волк снималась в кино и рекламных роликах, участвовала в показах и фотосессиях, а также посещала ночные клубы.

Более того – она активно вела аккаунт в тиктоке с молодым музыкантом.

Женщина вела активную светскую жизнь: Фото из соцсетей Елены Волк