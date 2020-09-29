У ніч на 29 вересня помер український фотограф, засновник та директор власної школи фотографії Віктор Марущенко. Смерть настала у віці 74 років. У вересні 2020 року стало відомо, що художник хворий та потребує дорогого лікування.

Про смерть художника повідомив у фейсбуці художник Ярослав Солоп. Саме він разом з головним редактором журналу "5,6" Мариною Поляковою організував збір коштів на лікування фотографа.

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Велика втрата для України. Дякую усім небайдужим, хто приєднався до збору коштів на його лікування. Глибокі співчуття рідним,

– написав Ярослав Солоп.

Народився художник та фотограф Віктор Марущенко у Новосибірську в 1946 році. У Києві проживав з 1951 року.

Віктор Марущенко був учасником понад 60 персональних і групових фотовиставок у Швейцарії, Німеччині, Франції, США, Канаді, Бразилії, Чилі, Словаччини, Росії, Україні. Учасник бієнале у Венеції і Сан-Паулу. Його знімки знаходяться в колекціях музеїв, галерей і приватних колекціонерів.



Помер Віктор Марущенко / Українська правда

У 1990-му році Єлисейський музей фотографії купив сотню його робіт за 30 тисяч доларів.

Фото Віктора Марущенка



Художниця Марія Примаченко / Українська правда



Композитор Валентин Сильвестров / Українська правда



Актор і режисер Григорій Гладій / Українська правда