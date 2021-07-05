Володимир Меньшов пішов із життя у 81 рік. Про його смерть повідомляють російські ЗМІ з посиланням на рідних режисера і концерн "Мосфільм".

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Причина смерті Володимира Меньшова

Видатний радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління"Мосфільму"помер від наслідків коронавірусної інфекції на 82-му році,

– йдеться в повідомленні.

Наприкінці червня Володимир Меньшов захворів на коронавірус. Він був відсутнім на партійному з'їзді "Справедливої Росії": у 2021 році він збирався балотуватися у державну думу Росії.

Тоді його відсутність пояснили хворобою.

Меньшов і ставлення до України

Володимир Меньшов від 30 січня 2018 року внесений до "чорного списку" Мінкульту. За поданням СБУ Міністерство культури України внесло режисера до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.



Меньшов висловлював підтримку окупації Криму / Фото Интерфакс

Меньшов відомий своїми пропагандистськими заявами і навіть підтримкою бойовиків. Режисер публічно висловлював підтримку окупації Криму, заявляв про необхідність "приєднання Донбасу". У 2017 році він навіть передав окупантам мільйон рублів "на підтримку населення".

Наприкінці червня Меньшов був включений до першої п'ятірки списку партії "Справедлива Росія" на виборах до Держдуми.

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Фільми Володимира Меньшова

Володимир Меньшов присвятив кіноіндустрії понад 60 років. Він народився у Баку в родині НКВД-иста. Закінчив акторський факультет МХАТу, був аспірантом на кафедрі режисури.

Меньшов спробував себе у якості актора, кінорежисера, сценариста, продюсера, телеведучого і навіть педагога. Втім, найвідоміші його роботи – саме режисерські. Так, за одну з них він удостоєний премії "Оскар".

Найяскравіші режисерські роботи Меньшова

"Москва сльозам не вірить" (1979);

"Любов і голуби" (1984);

"Ширлі-мирлі" (1995);

"Китайскій сервіз" (1999);

"Заздрість богів" (2000).

За фільм "Москва сльозам не вірить" він отримав у 1981 році "Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".