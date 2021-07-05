Владимир Меньшов ушел из жизни в 81 год. О его смерти сообщают российские СМИ со ссылкой на родных режиссера и концерн "Мосфильм".
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Причина смерти Владимира Меньшова
Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" умер от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году,
– говорится в сообщении.
В конце июня Владимир Меньшов заболел коронавирусом. Он отсутствовал на партийном съезде "Справедливой России": в 2021 году он собирался баллотироваться в государственную думу России.
Тогда его отсутствие объяснили болезнью.
Меньшов и отношение к Украине
Владимир Меньшов с 30 января 2018 года внесен в "черный список" Минкульта. По представлению СБУ Министерство культуры Украины внесло режиссера в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Меньшов известен своими пропагандистскими заявлениями и даже поддержкой боевиков. Режиссер публично выражал поддержку оккупации Крыма, заявлял о необходимости "присоединения Донбасса". В 2017 году он даже передал оккупантам миллион рублей "на поддержку населения".
В конце июня Меньшов был включен в первую пятерку списка партии "Справедливая Россия" на выборах в Госдуму
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