Владимир Меньшов ушел из жизни в 81 год. О его смерти сообщают российские СМИ со ссылкой на родных режиссера и концерн "Мосфильм".

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Причина смерти Владимира Меньшова

Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" умер от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году,

– говорится в сообщении.

В конце июня Владимир Меньшов заболел коронавирусом. Он отсутствовал на партийном съезде "Справедливой России": в 2021 году он собирался баллотироваться в государственную думу России.

Тогда его отсутствие объяснили болезнью.

Меньшов и отношение к Украине

Владимир Меньшов с 30 января 2018 года внесен в "черный список" Минкульта. По представлению СБУ Министерство культуры Украины внесло режиссера в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Меньшов известен своими пропагандистскими заявлениями и даже поддержкой боевиков. Режиссер публично выражал поддержку оккупации Крыма, заявлял о необходимости "присоединения Донбасса". В 2017 году он даже передал оккупантам миллион рублей "на поддержку населения".

В конце июня Меньшов был включен в первую пятерку списка партии "Справедливая Россия" на выборах в Госдуму

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