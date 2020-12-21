Російський письменник Олександр Курляндський помер у віці 82 роки. Причину смерті близькі розголошувати не стали. Про автора мультфільму "Ну, постривай!" дізнавайтесь на LifeStyle 24.

Про смерть Олександра Курляндського "Эхо Москвы" повідомили рідні письменника. Деталей смерті вони вирішили не уточнювати. Сатирику та драматургу було 82 роки.

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Олександр Курляндський відомий публіці як автор культових радянських мультфільмів – "Ну, постривай!", "Повернення блудного папуги", "Великолепный Гоша". Кілька його гумористичних оповідань були екранізовані для дитячого кіножурналу "Єралаш". Загалом, його фільмографія нараховує понад 60 робіт.

1988 року Олександр Курляндський був удостоєний державної премії СРСР, а 2007 року йому присвоїли звання заслуженого діяча мистецтв Росії.

Фільмографія Олександра Курляндського: