Российский писатель Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет. Причину смерти близкие разглашать не стали. Об авторе мультфильма "Ну, погоди!" узнавайте на LifeStyle 24.

О смерти Александра Курляндского "Эхо Москвы" сообщили родные писателя. Деталей смерти они решили не уточнять. Сатирику и драматургу было 82 года.

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Александр Курляндский известен публике как автор культовых советских мультфильмов – "Ну, погоди!", "Возвращение блудного попугая", "Великолепный Гоша". Несколько его юмористических рассказов были экранизированы для детского киножурнала "Ералаш". В общем, его фильмография насчитывает более 60 работ.

В 1988 году Александр Курляндский был удостоен государственной премии СССР, а в 2007 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.

Фильмография Александра Курляндского: