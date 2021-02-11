Власник порнографічного журналу Hustler у США Ларрі Флінт помер у 78 років. Про це 10 лютого стало відомо зі слів його брата.

Про причину смерті родина не повідомила, однак у виданні TMZ написали, що мовиться про серцеву недостатність.

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Помер Ларрі Флінт: коротка біографія

Ларрі Флінт народився 1 листопада 1942 року у Кентуккі в Сполучених Штатах Америки. Після служби в армії вирішив зайнятися бізнесом, і обрав неординарний – у 22 роки він відкрив стириптиз-клуб в Огайо. До 1970 таких клубів у нього було вже 8.

Журнал Hustler він заснував задля того, щоб рекламувати саме їх. Але цей проєкт виявився куди успішнішим і за кілька років видання сягало вже 3 мільйонів примірників.

Через 2 роки Флінт заснував компанію Larry Flynt Publications, і відтоді майже пів століття його ім'я було чи не найгучнішим у світовій індустрії розваг для дорослих.



Журнал Hustler спершу був рекламою стриптиз-клубу, але став одним із символів епохи / Фото АР

Флінт був одружений 5 разів та є батьком 5 дітей.

Ларрі Флінт, порнографія і свобода слова

У 1978 році Флінта підстрелили – видавець з того року пересувався тільки на інвалідному візку. Зловмисник пояснив напад своїм обуренням щодо того, що Флінт пропагував міжрасові статеві стосунки.

Компанія бізнесмена неодноразово судилася за право висвітлювати порнографію – так, як вважатиме за необхідне (а вважала за необхідне вона показувати цілком все, максимально відверто і крупними планами).

Зрештою у 1988 році Флінт виграв у Верховному Суді історичну справу "Hustler проти Джеррі Фолвелла". Суд постановив, що не можна обмежувати свободу слова Ларрі Флінта в рамках першої поправки до конституції США.

Моя позиція така: ви платите певну ціну, щоб жити у вільному суспільстві. Ця ціна – терпимість до деяких речей, які вам не подобаються. Вам доведеться терпіти Ларрі Флінта цього світу,

– так Флінт пояснював свою діяльність.



Ларрі Флінт помер у 78 років / Фото Hollywood Reporter

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