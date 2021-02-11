Владелец порнографического журнала Hustler в США Ларри Флинт умер в возрасте 78 лет. Об этом 10 февраля стало известно со слов его брата.

О причине смерти семья не сообщила, однако в издании TMZ написали, что речь идет о сердечной недостаточности.

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Умер Ларри Флинт: краткая биография

Ларри Флинт родился 1 ноября 1942 в Кентукки, США. После службы в армии решил заняться бизнесом, и выбрал неординарный – в 22 года он открыл стириптиз-клуб в Огайо. До 1970 таких клубов у него было уже 8.

Журнал Hustler он основал для того, чтобы рекламировать именно их. Но этот проект оказался куда более успешным – через несколько лет издание достигало уже 3 миллионов экземпляров.

Через 2 года Флинт основал компанию Larry Flynt Publications, и с тех пор почти полвека его имя было едва ли не самым громким в мировой индустрии развлечений для взрослых.



Журнал Hustler сначала был рекламой стриптиз-клуба, но стал одним из символов эпохи / Фото АР

Флинт был женат 5 раз и является отцом 5 детей.

Ларри Флинт, порнография и свобода слова

В 1978 году Флинта подстрелили – издатель с того года передвигался только на инвалидной коляске. Злоумышленник объяснил нападение своим возмущением по поводу того, что Флинт пропагандировал межрасовые половые отношения.

Компания бизнесмена неоднократно судилась за право освещать порнографию – так, как сочтет необходимым (а считала необходимым она показывать абсолютно все, максимально откровенно и крупными планами).

В конце концов в 1988 году Флинт выиграл в Верховном Суде историческое дело "Hustler против Джерри Фолвелла". Суд постановил, что нельзя ограничивать свободу слова Ларри Флинта в рамках первой поправки к конституции США.

Моя позиция такова: вы платите определенную цену, чтобы жить в свободном обществе. Эта цена – терпимость к некоторым вещам, которые вам не нравятся. Вам придется терпеть Ларри Флинта этого мира,

– так Флинт объяснял свою деятельность.



Ларри Флинт умер в 78 лет / Фото Hollywood Reporter