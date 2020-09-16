Американський адвокат і батько засновника компанії Microsoft Білл Генрі Гейтс помер в 94 роки. У нього була діагностована хвороба Альцгеймера.

Сумну новину про смерть Білла Генрі Гейтса сповістив його син на своїй інстаграм-сторінці. Батько засновника компанії Microsoft помер у віці 94 роки від хвороби Альцгеймера.

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Білл Гейтс помер в своєму будинку біля Сіетла.

Смерть мого батька — жахлива втрата для нашої сім'ї і для багатьох людей, з життями яких він був пов'язаний. Мій батько прожив довге і неймовірно насичене життя. Я ніколи не переставав вчитися його мудрості, доброти й скромності,

– написав Білл Гейтс.

Він також зазначив, що саме батько надихнув його з дружиною Меліндою на допомогу людям і благодійну діяльність. "Він був всім тим, чим я тільки прагну стати", – зізнався Білл Гейтс.

Нагадаємо, що Білл Гейтс-старший народився у Вашингтоні в 1925 році. Він працював корпоративним адвокатом. Наприкінці 1990-х років надавав юридичну підтримку благодійному фонду Білла та Мелісси Гейтс.

Засновник Microsoft також на ютуб-каналі опублікував спогади в пам'ять про батька.

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