Американский адвокат и отец основателя компании Microsoft Уильям Генри Гейтс скончался в 94 года. У него была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Печальную новость о смерти Билла Генри Гейтса известил его сын на своей инстаграм-странице. Отец основателя компании Microsoft умер в возрасте 94 года от болезни Альцгеймера.

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Билл Гейтс умер в своем доме возле Сиэтла.

Смерть моего отца – ужасная потеря для нашей семьи и для многих людей, с жизнями которых он был связан. Мой отец прожил долгую и невероятно насыщенную жизнь. Я никогда не переставал учиться его мудрости, доброте и скромности,

– написал Билл Гейтс.

Он также отметил, что именно отец вдохновил его с женой Мелиндой на помощь людям и благотворительную деятельность. "Он был всем тем, чем я только стремлюсь стать", – признался Билл Гейтс.

Напомним, что Билл Гейтс-старший родился в Вашингтоне в 1925 году. Он работал корпоративным адвокатом. В конце 1990-х годов оказывал юридическую поддержку благотворительному фонду Билла и мелиссы Гейтс.

Основатель Microsoft также на ютуб-канале опубликовал воспоминания в память об отце.

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