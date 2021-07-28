Помер басист легендарної групи ZZ Top Дасті Гілл

Басист легендарної групи ZZ Top Дасті Гілл помер. Американському музиканту було 72 роки.

Смерть настала у його будинку в Х'юстоні, штат Техас. Про це повідомили на офіційній сторінці групи.

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Помер басист культового гурту ZZ Top Дасті Гілл

Засмучені новиною про те, що Дасті Гілл помер уві сні вдома в Х'юстоні, штат Техас,

– мовиться у повідомленні.

Гурт зазначив, що їм та всьому світу не вистачатиме музиканта.

Що відомо про Дасті Гілла

Джерело: Вікіпедія