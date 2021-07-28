Смерть наступила в его доме в Хьюстоне, штат Техас. Об этом сообщили на официальной странице группы.

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Умер басист культовой группы ZZ Top Дасти Хилл

Расстроены новостью о том, что Дасти Хилл умер во сне дома в Хьюстоне, штат Техас,

– говорится в сообщении.

Группа отметила, что им и всему миру будет не хватать музыканта.

Что известно о Дасти Хилле

Источник: Википедия