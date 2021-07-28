Смерть наступила в его доме в Хьюстоне, штат Техас. Об этом сообщили на официальной странице группы.
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Умер басист культовой группы ZZ Top Дасти Хилл
Расстроены новостью о том, что Дасти Хилл умер во сне дома в Хьюстоне, штат Техас,
– говорится в сообщении.
Группа отметила, что им и всему миру будет не хватать музыканта.
Что известно о Дасти Хилле
Источник: Википедия
- Дасти Хилл родился в 1949 году в Далласе, штат Техас.
- Свою карьеру начинал в местных группах со своим братом Рокки Хиллом и Фрэнком Бердом.
- Впоследствии они вошли в состав группы ZZ Top. Музыканты впервые выступили вместе, как группа ZZ Top в 1970 году.
- Дасти Хилл также играл на клавишных. Кроме того, был бэк- и лид-вокалистом.
- Состав группы оставался неизменным на протяжении более 50 лет.
- В 2000 году он заболел гепатитом С, однако лечился и вернулся на сцену.
- Группа выпустила известные хиты – Gimme All Your Lovin' 1983 года и Legs 1984 года. В их активе 15 альбомов.