Смерть настала у його будинку в Х'юстоні, штат Техас. Про це повідомили на офіційній сторінці групи.
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Помер басист культового гурту ZZ Top Дасті Гілл
Засмучені новиною про те, що Дасті Гілл помер уві сні вдома в Х'юстоні, штат Техас,
– мовиться у повідомленні.
Гурт зазначив, що їм та всьому світу не вистачатиме музиканта.
Що відомо про Дасті Гілла
Джерело: Вікіпедія
- Дасті Хілл народився у 1949 року в Далласі, що у штаті Техас.
- Свою кар'єру почав з музиканта починав в місцевих групах зі своїм братом Роккі Хіллом і Френком Бірдом.
- Згодом вони увійшли у склад групи ZZ Top. Музиканти вперше виступили разом з гуртом ZZ Top у 1970 році.
- Дасті Гіллс акож грав на клавішних. Окрім того, був бек- та лід-вокалістомякий.
- Склад гурту залишався незмінним протягом понад 50 років.
- У 2000 році він захворів на гепатит С, однак лікувався та повернувся на сцену.
- Гурт випустив відомі хіти – Gimme All Your Lovin' 1983 року і Legs 1984 року. У їхньому доробку 15 альбомів.