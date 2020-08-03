Популярний український ведучий та шоумен Володимир Остапчук розлучився з дружиною та вже встиг представити свою нову кохану. Чоловік не приховує стосунків з нотаріусом Христиною Горняк. Пара відправилася у літню відпустку, де дівчина хизується струнким тілом у звабливих бікіні.

Зірки українського шоу-бізнесу насолоджуються відпочинком на березі моря за кордоном та мандрують Україною. Не є винятком і успішний ведучий Володимир Остапчук. Вільний час він приділяє коханій Христині. Спершу, пара ніжилася у басейні заміського комплексу, що під Києвом. А тепер полетіла на узбережжя Середземного моря в Туреччину. На особистій сторінці в інстаграмі дівчина активно поширює спекотні кадри, де постає у купальниках.

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Христина поширила надзвичайно гарячий знімок. Вона приймала сонячні ванни, лежачи на білому пісочку. Проте найбільше привертає увагу вбрання дівчини. Оскільки вона є власницею стрункої та звабливої фігури, то не втрачає жодної можливості похизуватися нею у красивих сукнях. На пляжі Горняк також, не соромлячись, демонструє свої принади.

На фото, яке опублікувала Христина, вона постала в купальнику помаранчевого кольору. Верх вбрання гарно підкреслив її форми та зав'язувався посередині. Трусики з високою посадкою зробили акцент на талії. Серед аксесуарів пляжний образ коханої Остапчука доповнювали великі сонцезахисні окуляри з темними лінзами та численні прикраси: мінімалістичний золотий ланцюжок, годинник, невеликі сережки-кільця.

Волосся дівчина зібрала у зачіску ззаду, а на обличчі зробила легкий сяючий макіяж, підкресливши натуральну вроду. У руках вона тримала кусочки кавуна та щиро усміхалася.

Зазначимо, що це не перша еротична світлина, яка останнім часом з'являлася у профілі Христини Горняк. Пропонуємо переглянути, які бікіні для відпочинку на березі моря обрала нотаріус.