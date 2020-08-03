Популярный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук развелся с женой и уже успел представить свою новую возлюбленную. Мужчина не скрывает отношений с нотариусом Кристиной Горняк. Пара отправилась в летний отпуск, где девушка хвастается стройным телом в соблазнительных бикини.

Звезды украинского шоу-бизнеса наслаждаются отдыхом на берегу моря за границей и путешествуют Украиной. Не является исключением и успешный ведущий Владимир Остапчук. Свободное время он уделяет любимой Кристине. Сперва пара нежилась в бассейне загородного комплекса под Киевом. А теперь полетела на побережье Средиземного моря в Турцию. На личной странице в Инстаграме девушка активно распространяет жаркие кадры, где предстает в купальниках.

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Кристина распространила чрезвычайно горячий снимок. Она принимала солнечные ванны, лежа на белом песочке. Однако больше всего привлекает внимание наряд девушки. Поскольку она является обладательницей стройной и соблазнительной фигуры, то не теряет ни одной возможности похвастаться ею в красивых платьях. На пляже Горняк также, не стесняясь, демонстрирует свои прелести.

На фото, которое опубликовала Кристина, она предстала в купальнике оранжевого цвета. Верх наряда красиво подчеркнул ее формы и завязывался посередине. Трусики с высокой посадкой сделали акцент на талии. Среди аксессуаров пляжный образ любимой Остапчука дополняли большие солнцезащитные очки с темными линзами и многочисленные украшения: минималистичная золотая цепочка, часы, небольшие серьги-кольца.

Волосы девушка собрала в прическу сзади, а на лице сделала легкий сияющий макияж, подчеркнув натуральную красоту. В руках она держала кусочки арбуза и искренне улыбалась.

Отметим, что это не первая эротическая фотография, которая в последнее время появлялась в профиле Кристины Горняк. Предлагаем посмотреть, какие бикини для отдыха на берегу моря выбрала нотариус.