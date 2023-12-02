Експерти вважають, що на розвиток рослин також впливає те, коли ви поливаєте квіти. Кажуть, що цього не слід робити вдень, коли яскраво світить сонце.

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Чому не можна поливати квіти вдень

Вдень тепло та яскраво світить сонце, тому вода швидко випаровується з ґрунту й листя. Якщо полити квіти, вона просто піде вгору, а корені не зможуть насититися.

Тепла погода сприяє розвитку грибкових захворювань на листках та коренях рослин. Спори розвиваються від стабільної вологості та парникового ефекту.

Через краплі води, які залишаються на листках, рослини можуть отримати сонячні опіки. Це не лише пошкодить квіти, але й дасть можливість поширюватися шкідникам.

Кімнатні рослини / Фото Canva

Коли потрібно поливати квіти

Найкраще це робити ввечері. Тоді сонце не таке активне, а температура повітря – нижча, ніж вдень. Фахівці радять поливати рослини тоді, коли верхній шар ґрунту висохнув, а земля ще залишається трошки вологою.

До речі, поливати кімнатні рослини найкраще дощовою водою. Запасайтесь нею влітку. Для того, щоб вода не зіпсувалась, киньте у діжку декілька шматочків деревного вугілля.

А от кип'яченою водою рослини поливати не можна. Шкідливою може бути й жорстка вода, тому її варто пом'якшувати питною або хлорованою содою.