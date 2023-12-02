Эксперты считают, что на развитие растений также влияет то, когда вы поливаете цветы. Говорят, этого не следует делать днем, когда ярко светит солнце.

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Почему нельзя поливать цветы днем

Днем тепло и ярко светит солнце, поэтому вода быстро испаряется из почвы и листьев. Если полить цветы, она пойдет вверх, а корни не смогут насытиться.

Теплая погода способствует развитию грибковых заболеваний на листьях и корнях растений. Споры развиваются от стабильной влажности и парникового эффекта.

Из-за капель воды, остающихся на листьях, растения могут получить солнечные ожоги. Это не только повредит цветы, но и позволит распространяться вредителям.

Комнатные растения / Фото Canva

Когда нужно поливать цветы

Лучше всего это делать вечером. Тогда солнце не так активно, а температура воздуха – ниже, чем днем. Специалисты советуют поливать растения тогда, когда верхний слой почвы высох, а земля еще остается немного влажной.

Кстати, поливать комнатные растения лучше дождевой водой. Запасайтесь ею летом. Для того чтобы вода не испортилась, бросьте в бочку несколько кусочков древесного угля.

А вот кипяченой водой растения поливать нельзя. Вредной может быть и жесткая вода, поэтому ее следует смягчать питьевой или хлорированной содой.