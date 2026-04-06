Через розбіжність у церковних календарях цього року ми маємо змогу спостерігати за цим колоритним дійством двічі. Коли буде Поливаний понеділок 2026 – розповів новоюліанський календар.
Коли буде Поливаний понеділок у 2026 році?
5 квітня Великдень відзначали християни західного обряду, тому їхній Поливаний понеділок настав 6 квітня. Це актуально для мешканців багатьох країн Європи та громад в Україні, які живуть за цим календарем.
Основна ж частина українців, які святкуватимуть Великдень наступної неділі, 12 квітня, відзначатиме Поливаний понеділок 13 квітня. Саме цей день стане кульмінацією весняних обливань по всій країні. Тож якщо ви плануєте прогулянку містом у ці дати, краще заздалегідь подбати про змінний одяг або ж просто приєднатися до веселої традиції, яка символізує очищення.
Які традиції Поливаного понеділка в Україні?
- Наші предки наділяли воду в цей день магічними властивостями. Вважалося, що вона здатна "змити" всі негаразди та подарувати міцне здоров'я на весь майбутній рік.
- У давнину на Поливаний понеділок найбільше уваги традиційно діставалося дівчатам. Так, хлопці намагалися облити тих, хто їм найбільше подобався.
- Водночас у відповідь за порцію холодної води дівчата часто дарували хлопцям найкращі писанки, щоб продемонструвати свою симпатію. Про це пише сайт "Українські традиції".
- Нині в різних куточках України ці традиції трансформувалися у масштабні водяні битви на центральних площах міст.
- Втім, важливо пам'ятати, що поливати водою варто лише тих, хто готовий до цієї гри.