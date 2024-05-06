Відлякування недуг і залицяння: звичаї та заборони Поливаного понеділка

Сьогодні, 6 травня, християни відзначають Поливаний понеділок. Це свято припадає на другий день після Великодня.

Цей понеділок пов'язують з духовним весняним очищенням. Вважається, що вода у у другий день після Великодня має здатність оздоровлювати людей. Більше про звичаї та заборони свята розповість LifeStyle 24.

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Поливаний понеділок

Це свято почали відзначати у Київській Русі. Тоді Поливаний понеділок святкували три дні. За цей період треба було встигнути облити всіх своїх рідних і близьких.

Водночас у давнину, люди були впевнені у лікувальних властивостях води цього понеділка. Вони вірили у щастя та очищення душі, які принесе ця вода. Так, віряни позбувалися своїх гріхів.

Українці активно відзначають Поливаний понеділок. Схожі традиції також є в Чехії, Польщі, Угорщині та Словаччині.



Поливаний понеділок / Фото "Гордон"

Традиції Поливаного понеділка

Звичаї цього дня мають як язичницьке, так і християнське коріння. Наші предки обливались холодною водою, оскільки були впевнені, що так відлякають усі недуги та хвороби. Водночас це робилося, щоб не викликати посуху та був гарний врожай.

Також обливалася водою і молодь. Так, молоді парубки залицялися до дівчат. Доволі часто у Поливаний понеділок закохані зізнавалися одне одному у своїх романтичних почуттях. До того ж у цей день чоловіки часто пропонували жінкам одружитися. Люди вірили, що якщо не облити водою дівчину у понеділок, то вона ніколи не вийде заміж.

Заборони Поливаного понеділка