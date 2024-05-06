Причина вас здивує: чому українці обливаються водою у Поливаний понеділок

Сьогодні, 6 травня, у перший понеділок після Великодня, українці відзначають Поливаний понеділок. День, коли обливання водою вважається потрібним, ба навіть більше – необхідним.

Попри те, що тепер це сприймається радше як розвага, аніж як серйозний звичай, раніше обливання водою мало особливе значення. І воно, як виявилося, було з романтичним підтекстом.

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Чому обливаються у Поливаний понеділок

Це старовинна традиція, коли хлопці обливали дівчат, щоб висловити свою симпатію. Проте, і дівчата мали змогу "віддячити" парубкам у вівторок. Водночас якщо дівчину не облили водою, то це вважалося ганьбою для неї, але ті, хто не хотів брати в обливаннях участь, могли відкупитися писанками.

Існує повір'я, що вода, вилита у Великодній понеділок, має цілющу силу і може допомогти вилікувати різні недуги, тож друзі й рідні теж можуть обливати одне одного.