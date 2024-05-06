Несмотря на то, что теперь это воспринимается скорее как развлечение, чем как серьезный обычай, раньше обливание водой имело особое значение. И оно, как оказалось, было с романтическим подтекстом.

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Почему обливаются в Поливальный понедельник

Это старинная традиция, когда парни обливали девушек, чтобы выразить свою симпатию. Однако, и девушки имели возможность "отблагодарить" парней во вторник. В то же время если девушку не облили водой, то это считалось позором для нее, но те, кто не хотел принимать в обливаниях участие, могли откупиться писанками.

Существует поверье, что вода, вылитая в Пасхальный понедельник, имеет целебную силу и может помочь вылечить различные недуги, поэтому друзья и родные тоже могут обливать друг друга.